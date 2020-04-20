استفاده از واکسن سرخک برای مقابله با ویروس کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، با گذشت دوماه از فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان حدود ۱۱۵ واکسن برای مقابله آن در حال توسعه است. درهمین راستا انستیتوپاستور فرانسه نیز سعی دارد با استفاده از یک نسخه اصلاح شده از واکسن سرخک بدن انسان را وادار کند در برابر ویروس کووید ۱۹ پادتن بسازد.

«ائتلاف برای نوآوری‌های آمادگی اپیدمی»(CEPI) تخمین می‌زند توسعه واکسن کرونایی که بتواند میلیاردها نفر را در برابر این ویروس ایمن کند، ۲ میلیارد دلار بودجه لازم دارد. درهمین راستا انستیتو پاستور فرانسه بودجه‌ای ۴.۹ میلیون دلاری برای انجام تحقیقات پیش بالینی روی واکسن کاندیدای خود دریافت کرده است. همچنین فردریک تانژی ویروس شناس و مدیر آزمایشگاه نوآوری واکسن در انستیتو پاستور فرانسه معتقد است ایمن سازی تنها راه حل مقابله با این همه گیری است. به گفته او ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت انسان‌ها باید واکسینه شوند تا شیوع ویروس کرونا در جهان قابل کنترل شود.

در حال حاضر همکاران تانژی مشغول اصلاح یک نسخه از واکسن سرخک هستند تا یک پروتئین SARS-CoV-۲ را در آن بگنجانند. آنها امیدوارند با این کار سیستم ایمنی بدن را وادار کنند واکنشی مشابه واکسنMMR (سرخک ، اوریون و سرخجه) نشان دهد و در نتیجه از بدن انسان در برابر ویروس کرونا محافظت کند.

به گفته محققان استفاده از یک واکسن سرخک تأیید شده در این پژوهش بدان معنا است که فرایندهای آزمایش و ثبت امتیاز آن سریع‌تر انجام می‌شود. تانژی در این باره می‌گوید: هر کارخانه‌ای در جهان می‌تواند واکسنی برای سرخک تولید کند.

به گفته تانژی در حال حاضر تمام ۱۳۳ بخش انستیتو پاستور فرانسه روی تحقیقات درباره کووید ۱۹ تمرکز کرده اند. محققان این انستیتو در ماه ژانویه برای نخستین بار در اروپا ژنوم این ویروس را به طور کامل توالی دادند.