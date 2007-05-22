به گزارش خبرنگار مهر، "شکارچی پری دریایی" نخستین فیلم بلند شیروانی پس از ساخت هفت فیلم کوتاه داستانی و چهار اثر بلند مستند ویدئویی و تجربی است که هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد. این فیلم تلاش عاشقانه مادری سالخورده را برای بازگرداندن تنها فرزندش به زندگی به تصویر می کشد.

فیلمبرداری "شکارچی پری دریایی" تماما روی مرداب انزلی انجام می شود. به همین دلیل شرایط ساخت آن بسیار سخت خواهد بود. اسفندماه سال گذشته عکس هایی از لوکیشن های انتخابی فیلم گرفته شده که بخشی از آن برای تجسم فضای فیلمنامه اثر مورد نظر به کار می رود و بخش های دیگر در اختیار طراح صحنه ایرانی فیلم قرار گرفته که مقیم هالیوود است.

"شکارچی پری دریایی" نیاز به دکورهای متفاوتی دارد که مردادماه پس از گرفتن پروانه ساخت، مراحل ساخت دکورها آغاز می شود. فیلم "لی لی کجاست" آخرین ساخته شیروانی در بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست نامزد جایزه در بخش های بهترین مستند، بهترین کارگردانی و بهترین پژوهش و تحقیق شود.