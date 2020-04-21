ورود به ماه مبارک رمضان نیازمند آمادگی روحی و معنوی است

ماه رمضان، ماهی پر اهمیت در معارف دینی ما

وی بابیان اینکه ماه رمضان در معارف دینی ما ریشه عمیق دارد، افزود: ماه رمضان، ماهی است که خداوند عالم در آن، قرآن کریم را نازل کرده است، قرآن هم کتاب است که احکام تربیتی، اعتقادی و بخشی احکام و سنن نبی در آن بیان‌شده است، در حقیقت همه‌چیز در قرآن کریم برای بشر وجود دارد.

لزوم آمادگی روحی و معنوی جهت ورود به ماه مبارک رمضان

نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نکته مهم که باید برای ما در این ماه موردتوجه قرار بگیرد این است که باید پیش از ورود به این ماه، عظمت و شکوه آن را درک کنیم و برای درک آن نیاز به آمادگی روحی و معنوی داریم، در حال حاضر بهترین زمان و فرصت استفاده از روزهای پایانی ماه شعبان المعظم است که در این خصوص تأکید فراوانی شده است.

وی تأکید کرد: پیغمبر بزرگوار در آخرین جمعه ماه شعبان، وقتی مسلمان‌ها در کنار او جمع شدند، فرمود: قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ . شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ : ای مردم، ماه خدا بابرکت و رحمت و مغفرت به شما رو کرده است، ماهی که نزد خدا از تمام ماه‌ها برتر است و روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعاتش بهترین ساعات است و آن ماهی است که در آن ماه به مهمانی خدا دعوت‌شده‌اید و در آن از اهل کرامت خدا گشته اید ، نفس‌هایتان در این ماه تسبیح و خوابتان در آن عبادت است و اعمالتان در آن مقبول است و دعایتان مستجاب، پس با نیّت‌های صادق و قلب‌های پاک از خدا بخواهید که شما را به روزه گرفتن و تلاوت آیات قرآن موفّق کند.

ذکری برای روزهای پایانی ماه شعبان

وی یادآور شد: شعبان ماه رسول خدا، ماهی که با نام حسین‌ابن‌علی، علی بن حسین و عباس بن علی (علیهم‌السلام)، آغازشده و با نام مهدی آل محمد ( عج ) به کمال رسیده، این روزها به آخرین ساعات خود نزدیک می‌شود تا دعای «اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضی مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِیَ مِنْهُ » همراه اشک حسرت دوستداران ماه رسول‌الله و زینت قنوت نماز مشتاقان ضیافت الهی باشد که مبادا با کوله باری سنگین و لباسی آلوده قدم به مهمانی خدا و شهر الله گذارند. ما باید برای ورود ماه رمضان آمادگی جدی داشته باشیم و این آمادگی را در خودمان ایجاد کنیم.

آیت‌الله عالمی گفت: در مستحبات و در سنن دینی ما در خصوص ماه رجب و شعبان نکات زیادی بیان‌شده است که در این ماه روزه بگیرید و خودمان را برای ورود به ماه رمضان آماده کنید. در همین زمینه نکته اخلاقی از مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی بیان‌شده که ایشان می‌فرماید، جایگاه ماه رجب و شعبان، از نظر جایگاهی مقدمه‌ای برای ماه رمضان است و انسان باید در ماه رجب و شعبان احرام برای ماه رمضان ببند. البته این احرام به معنای پوشیدن لباس حج نیست، یعنی اینکه از نظر باطنی و نفسانی خودش را برای ورود به ماه رمضان آماده کند تا بتواند از عطایا خداوند در این ماه بیشتر استفاده ببرد.

وی افزود: همان‌گونه که اگر انسان بخواهد به محضر شخصیت و عالم بزرگی وارد شود برای خود آمادگی ایجاد می‌کند، انسان نیز باید برای ورود به ماه مبارک رمضان از هم‌اینک خود را آماده پذیرش نعمات الهی کند تا بتواند از این فیوضات بیشتر بهره بگیرد.

نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ماه رمضان، ماه ضیافت پروردگار عالم است، این‌قدر این ماه در نزد پروردگار ارزش دارد که اگر انسان این عظمت را درک کند، به کمالات بسیار بالای دست خواهد یافت، اما باید پیش از ورود به این ماه نفسانیت و هوای نفس را در خود از بین ببرد تا آمادگی لازم را در این ماه داشته باشد.