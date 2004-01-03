پديده فمنيسم ، طلاق را در ميان زنان تحصيلكرده افزايش داده است

دكتر غلامرضا عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: زنان روشنفكر ايراني كه تحت تاثير فمنيسم قرار دارند و نوع بسيار بد آن يعني مرد ستيزي را فرا گرفته و فكر مي كنند منشا تمام مشكلاتشان مردان هستند ، برخورد ها وچالش درخانواده هارا دامن مي زنند .

وي افزود: تغييراتي كه در ساخت هرم سني وتحصيلي وارتباطات جامعه در ميان مردان وزنان بوجود آمده ، باعث شده كه زنان احساس كنند كه برابري آنها بامردان ، حق حضانت و.. دركشور به رسميت شناخته نمي شود وبا مشاهده اين تمايزات وتضادها اعتراض مي كنند واين خود نيز از عوامل ديگر در فرايند طلاق است.

وي عوامل اقتصادي را مهمترين علت طلاق دانست وخاطر نشان كرد: همچنين عوامل فرهنگي ، اجتماعي ، روانشناختي واقتصادي ، ازدواجهاي اجباري ، قومي ، قبيله اي ، تفاوت هنجارها والگوها در اجتماع وخانواده ، تحول ارتباط واطلاعات و.. از جمله عوامل اثر گذار در بوجود آمدن طلاق در ميان خانواده هاي متوسط هستند.

عليزاده گفت: براساس آمارهاي موجود يكي از هر 4 ازدواج صورت گرفته در كشوردر مقاطع ابتدايي زندگي به طلاق مي انجامد و بيشترين در خواستها نيز از سوي زنان مطرح مي شود.