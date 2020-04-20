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۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۰۸

با استناد به آمار رسمی تولید خودرو کشور در سال ۹۸

سایپا خودروساز اول کشور شد

سایپا خودروساز اول کشور شد

وزارت صمت آمار نهایی و رسمی تولید خودرو در سال ۹۸ را اعلام کرد که سایپا در رتبه اول تولید خودروی کشور قرار گرفته است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار نهایی و رسمی تولید انواع خودرو در سال ۹۸ را اعلام کرد که براساس آن تولید خودرو کشور در این سال با افت ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۸۳۱ هزار و ۳۳۴ دستگاه رسید و سایپا در رتبه اول از این نظر قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ۱۲ ماه عملکرد صنعت خودرو در سال ۹۸، ایران خودرو ۳۷۲ هزار و ۵۹۱ دستگاه خودرو تولید کرده که در همسنجی با سال ۹۷ میزان تولید این مجموعه ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. سال ۹۷ میزان تولید ایران خودرو ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ دستگاه بوده است.

از سوی دیگر و در حالی که کاهش تولید خودرو در ایران خودرو، دو رقمی است، گروه خودروسازی سایپا توانسته رقم کاهش تولید خود را در قیاس با سال ۹۷ به حدود یک درصد برساند. سایپا، سال گذشته ۴۱۴ هزار و ۵۷۸ دستگاه خودرو تولید کرده که این رقم سال ۹۷ حدود ۴۱۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه خودرو بوده است.

بررسی جدول تولید انواع خودرو که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، نشان می‌دهد که سایپایی‌ها در قیاس با خودروسازان دیگر بیشتر به تعهدات خود پایبند بودند و توانستند تعداد بیشتری از تعهدات خود به مشتریان را پاسخ دهند.

کد مطلب 4905424
فرشته رفیعی

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