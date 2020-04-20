به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، علی همتی طی بخشنامهای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر این موضوع که فرصت اقبال به سرمایهگذاری در بورس مغتنم شمرده شود، یادآور شد از ظرفیت بالای فراهم شده در بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاههای تحت تملک خود بهره گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانکها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر وارتقای نظام مالی کشور» اشاره و تأکید کرد: در سال جهش تولید بایستی منابع بانکها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیتهای مولد تولیدی شود.
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