  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۳۳

علی همتی طی بخشنامه‌ای تاکید کرد:

بانک‌ها از بازار سرمایه برای واگذاری سهام و شرکت ها استفاده کنند

بانک‌ها از بازار سرمایه برای واگذاری سهام و شرکت ها استفاده کنند

رئیس‌کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تأکید کرد: شبکه بانکی از ظرفیت بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه های تحت تملک، استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، علی همتی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر این موضوع که فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس مغتنم شمرده شود، یادآور شد از ظرفیت بالای فراهم شده در بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود بهره گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور» اشاره و تأکید کرد: در سال جهش تولید بایستی منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود.

کد مطلب 4905452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها