مشکلات بازار پسته رفسنجان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فصیحی هرندی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پسته شهرستان رفسنجان اظهار داشت: تعامل مثبت و تنگاتنگ مبتنی بر قانون بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی کارساز است.

وی بیان کرد: در بحث مبارزه با کرونا همکاری و تعامل بین بخش‌ها، افراد و تشکیل کمیته واکنش سریع باعث شد بهتر در این مسیر گام برداشته شود. بخشی از فعالیت‌ها به بدنه مردم وصل است و مردم اگر بدانند برای استحصال حقشان قدمی برداشته می‌شود به کمک خواهند آمد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: در بازار پسته کیفیت خیلی مهم است، تولید پسته باید خوب مدیریت شود شرایط عادی صادرات و مسئله ارزی برطرف شود تا بازرگانان بتوانند در بازار نقش داشته باشند، زمانی که بازار مصرف نباشد آیا کشاورز تاب‌آوری نگه داشتن پسته خود دارد یا خیر که این‌ها در ستاد پسته برنامه‌ریزی می‌شود.

فصیحی هرندی ادامه داد: بخش خصوصی هم از لحاظ فکری و هم مدیریتی باید با بخش حاکمیت دولت سازگار و هماهنگ باشند تا بتوانند با ارائه اظهار نظرها و پیشنهادات خود به یک فهم مشترک برسند و دولت هم به عنوان متولی امر برای تحقق ایده‌ها و اظهار نظرها پشت آنها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه منافع عرصه کشاورزی در رفسنجان منافع همه مردم است، اظهار کرد: بخش خصوصی در قالب مجموعه اتاق بازرگانی، خانه کشاورز و جهاد کشاورزی و هر نهاد مرتبط، با همکاری همدیگر می‌توانند موفق عمل کنند.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه بازار سم و آزمایشگاه از مباحثی است که باید مدیریت شود، تصریح کرد: تمام امید کشاورزان بعد از چند سال که خشکسالی و مشکلات بوده به محصول امسال است که مشکلات بازار پسته باید حل و فصل شود.

فصیحی هرندی با بیان اینکه منافعی که در ستاد پسته دیده می‌شود منافع شهر و کشاورزان است و باید اجرایی شود، اظهار کرد: اینکه بتوانیم نظام صنفی هماهنگ حمایت‌گر از یکدیگر داشته باشیم اهمیت دارد؛ در گذشته اگر یک تاجر در شرایط سخت قرار می‌گرفت همه تجار دست او را می‌گرفتند تا مشکلاتش برطرف شود.

وی ابراز داشت: از ظرفیت دانشگاه‌ها می‌توانیم استفاده کنیم تا مصوبات ستاد پسته تصویب و اجرایی شود تا بتوانیم باری از دوش کشاورز برداریم.

فصیحی هرندی عنوان کرد: جهاد کشاورزی با تمام مجموعه باید هماهنگ باشد ضرورت تشکیل کمیته و ستاد پسته در شهرستان و رسیدن به یک تشکل هماهنگ، بسیار مهم است همه باید در این زمینه همکاری داشته باشیم.