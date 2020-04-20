به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از روند نزولی تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا در استان خبر داد و افزود: بیشتر موارد ابتلاء به کرونا این روزها، بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیکها و مراکز بهداشتی و درمانی منتخب ۲۴ و ۱۶ ساعته هستند که نیازی به بستری ندارند.
وی تشدید علائم بیماری در هفته اول ابتلاء به کرونا را از علائم بارز این بیماری و وجه تمایز آن با علائم خفیف سرماخوردگی برشمرد و از مبتلایان به علائم کرونا که بارها در رسانهها شفاف سازی شده است، خواست به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب نمونه گیری کووید ۱۹ مراجعه و با تشخیص پزشک، با انجام آزمایشات لازم از سلامت خود اطمینان حاصل کنند.
وی گفت: فعالیت کارگاههای تولید ماسک همچنان در استان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: به مناسبت ۳۰ فروردین و گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی، با حضور مقامات مختلف استانی در شهرستانهای تابعه از کارشناسان علوم آزمایشگاهی تجلیل به عمل آمد.
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