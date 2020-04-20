آزمایش کرونا در ولایت بلخ افغانستان متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، مقامات اداره بهداشت بلخ اعلام کرده‌اند که آزمایش کرونا در این ولایت متوقف شده است.

گفته شده توقف آزمایش کرونا در ولایت بلغ افغانستان به دلیل کمبود کیت‌های مرتبط با آزمایش این بیماری صورت گرفته است.

از سوی دیگر «خلیل حکمتی» رئیس اداره بهداشت بلخ امروز دوشنبه به رسانه‌ها گفته است که این ولایت بیشترین افراد مبتلا به ویروس کرونا را دارد و تا کنون بیش از ۴۲ نفر به این بیماری مبتلا شده اند.

وی گفت: در ۲۰ روز گذشته چهار تن در بلخ به دلیل ابتلاء به کووید- ۱۹ جان باخته و ۲ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

به گفته مسئولان، در بلخ تا کنون ۳۵۰ نفر مشکوک ابتلاء به ویروس کرونا آزمایش شده‌اند.

رئیس اداره بهداشت بلخ ادامه داد: دو مرکز بهداشتی به ظرفیت بیش از ۲۲۰ بستر برای قرنطینه و درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت اختصاص داده شده است، اما با توجه به افزایش موارد ابتلاء به این بیماری، کافی نیست.

وی هم‌چنین گفت: کیت‌های لابراتواری آزمایش این ویروس تمام شده و آزمایش این بیماری در بلخ متوقف است.

حکمتی تاکید کرد: اکنون آزمایش ویروس کرونا در بلخ متوقف است و به امکانات نیازمند هستیم. به هیچ‌وجه داشته‌های ما کفایت نمی‌کند.

مسئولان می‌گویند دلیل افزایش موارد ابتلاء به این بیماری در بلخ، عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی و مقررات قرنطینه در این ولایت است.