عزت الله رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه برترین‌های ورزش در خانه در این استان، بیان کرد: در این هیئت بیش از ۲۰ رشته المپیکی، جهانی و آسیایی فعالیت دارند که نتایج قابل توجهی در این چند سال کسب کرده‌اند.

وی افزود: در راستای تأکیدات فدراسیون انجمن‌های ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان مسابقه انتخاب برترین‌های طرح ورزش در خانه ویژه رشته‌های ورزشی این هیئت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به سه کلیپ برتر آموزش آنلاین، مسابقه یا تمرین آنلاین از طرف هیئت انجمن‌های ورزشی استان جوایزی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این مسابقه باهدف حفظ آمادگی و روحیه ورزشکاران انجام می‌شود.