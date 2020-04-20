مسافرت های پیش از رمضان را کاهش دهیم/کاهش آمار کرونا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی عصر دوشنبه در حاشیه نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در مازندران به طور شفاف هشدار می‌دهم با وجود کاهش مبتلایان نسبت به اسفندماه، اما آمار ابتلاء طی روزهای اخیر نسبت به هفته پیش افزایش جزئی دارد.

وی با اشاره به اینکه این افزایش ابتلاء، نگران‌کننده است، بیان داشت: مردم مسافرت‌های پیش از ماه رمضان و داخل این ماه را به حداقل برسانند.

معاون کل وزارت بهداشت اذعان داشت: از امروز ممنوعیت تردد بین استان‌ها برداشته شد و این بازگشایی ترددها با هدف اقتصادی و برای کسب‌وکارها بود و مردم عزیز همچنان باید به شعار در خانه بمانیم کاملاً وفادار بمانیم و تا اطلاع ثانوی تا کشف دارو و واکسن در مقیاس ماه و سال باید به زندگی با کرونا عادت کنیم.

وی ادامه داد: تا اطلاع ثانوی در کل دنیا، حتی کشورهایی که به نظر می‌رسد پاک هستند، پیک دوم، سوم و چندم کاملاً محتمل است و این طور نیست که اگر در قم و گیلان شیوع شدید داشتیم و الان افت کرده، پرونده این بیماری بسته شده است.

وی بیان داشت: استان مازندران که در یک برهه زمانی، پیک بیماری داشت، الان بیماری کنترل شده است اما این به معنای این نیست که خیالمان راحت شده باشد.

معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: ما به طور خلاصه به زندگی با کرونا، احتیاط مربوط به کرونا، رعایت بهداشت فردی، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تا حد مقدور، کماکان تا اطلاع ثانوی در مقیاس ماه و سال تا کشف دارو و واکسن که مشخص نیست قابل دسترسی همه کشورها باشد، باید عادت کنیم.

اجرای مرحله دوم غربالگری

ایرج حریرچی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت مرحله دوم غربالگری را انجام می‌دهد؛ در مرحله اول غربالگری با کلیه افراد تماس گرفتیم و در اکثر استان‌ها با بالای ۹۹ درصد افراد تماس گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم غربالگری، با بیش از ۸۰ درصد افراد تماس گرفته شد، گفت:.یکی از اقدامات بزرگی که در حال انجام است، غربالگری با تست مولکولی نمونه از حلق و بینی برای اشخاص کم‌علامت و بی‌علامت است و یا کسانی که تماس نزدیک با مبتلایان داشتند.

معاون‌کل وزارت بهداشت، عامل اصلی انتشار بیماری در سطح جامعه، اشخاص کم‌علامت و بی‌علامت دانست و گفت: کسانی که علامت دارند، ایزوله و بستری می‌شوند؛ این موضوع در ۲۱ استان در حال انجام است و به مرور به سایر استان‌ها تعمیم داده می‌شود.

وی ادامه داد: اقدام بزرگ دیگری که با دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، این است که با نرم‌افزار تلفن همراه افرادی که مبتلا ویا به جاهایی رفتند که افراد مبتلا وجود داشتند، را شناسایی ومحدودیت هایی را ایجاد می‌کنیم و همچنین مردم می‌توانند از طریق نرم‌افزاری مناطق حضور افراد مبتلا را شناسایی کنند.

حریرچی اظهار داشت: همانطور که این ویروس هوشمندانه عمل می‌کند، ما نیز باید هوشمندانه عمل کنیم و تاکتیک‌ها را بروز کنیم و آرایش دفاعی را به میزان لازم عوض کنیم تا بتوانیم برا این بیماری پیروز شویم.



حریرچی بیان داشت: این ویروس در سطح جهان بیشتر فقرا را درگیر می‌کند و فقرایی که درگیر می‌شوند، عوارض بیشتری دارند ودر کشور انگلیس، سیاه‌پوستان و آسیایی‌ها ۱۴ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند ولی کسانی که فرم شدید بیماری را دارند و در آی‌سی‌یو بستری هستند، ۲۸ درصد است.

معاون‌کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در آمریکا میزان مرگ سیاه‌پوستان و فقرا دو برابر سفید پوستان و ثروتمندان است، گفت: عوارض اقتصادی بیماری بیشتر متمرکز بر فقرا، افراد روزمزد و شاغلین بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه الان وقت این است که به هم کمک کنیم، ادامه داد: الان در کشورها افراد سلبریتی و افراد مشهور و محبوب نقش بسیار بزرگی در آموزش مسائل کرونا، کمک مالی مستقیم و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را دارند.

حریرچی افزود: ما به غیر از بعضی از ورزشکاران، از سلبریتی‌ها و افراد مشهور خودمان کار عمده و قابل توجهی ندیدیم و اگر انجام دادند، اعلام نشده است، خواهش می‌کنیم همه وارد و کمک کنند.

کاهش آمار کرونا در مازندران

سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در حاشیه این نشست گفت: ما از اواخر بهمن‌ماه درگیر کرونا شدیم و در یک هفته الی ۱۰ روز اخیر خوشبختانه آمار خیلی کم و یا خیلی زیاد نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه بازگشایی اصناف را داشتیم، منتظر آمارها درهفته پیش رو هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: اگر در یک هفته تا ۱۰ روز آینده اگر آمارهای ما کاهشی باشد، می‌توانیم خیالمان راحت باشد از پیک اول؛ ولی رعایت‌ها و معی ارهای فاصله‌گذاری هوشمند به خوبی باید توسط مردم عزیز رعایت شود.