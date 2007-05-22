اختصاص 6 میلیارد تومان برای پروازهای مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، حسین خانلری معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت : اهمیت و ایجاد تسهیلات برای مناطق محروم در بخش هوایی جزء وظایف و در ردة اولویت های سازمان هواپیمایی کشوری است .

رئیس سازمان هواپیمای کشوری افزود : از آنجایی که پرواز به مناطق محروم شرکتهای هواپیمایی را متحمل هزینه می کند و پروازهای این شرکت‌ها با ضرر و زیان روبرو می شوند جهت حفظ اصول ایمنی و سلامت پروازها به آن تعداد از شرکتهایی که این پروازها را انجام می دهند بنا به صلاحدید سازمان مبلغی اختصاص می یابد.

خانلری با اشاره به ای نکه ایمنی هزینه بردار است یا باید دولت بپردازد یا مردم، گفت: تلاش خواهیم کرد که در هیچ شرایطی از ایمنی پروازها نگذریم .

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از سامان دهی چگونگی تاسیس و استمرار فعالیت‌های آموزشگاههای خلبانی خبر داد و تاکید کرد بنا به حساسیت این حرفه بر اساس انکس یک مقررات ایکائو لازم است مجموعه های آموزشی مربوطه در این راستا حرکت کنند.

