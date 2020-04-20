بی احتیاطی یک واحد مرغداری در رشت طعمه حریق کرد

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۵:۵۷ دقیقه عصر امروز (دوشنبه) گزارش یک فقره آتش سوزی در ساختمان یک واحد مرغداری به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

مومنی گفت: به محض دریافت گزارش شش نفر از آتش‌نشانان بهمراه سه دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در ابتدای ورودی جاده سقالکسار اعزام شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بی احتیاطی در آتش زدن علفزارها توسط فرد یا افرادی و عدم توانایی در کنترل آتش با توجه به وزش باد موجبات آتش گرفتن ساختمان مرغداری شده بود، افزود: ساختمان مرغداری طی چند سال گذشته فاقد کاربری و فعالیت بوده است.

مومنی ادامه داد: آتش‌نشانان سریعاً از دو طرف نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش با توجه به گستردگی و پراکندگی آن اقدام کردند.

وی افزود: این عملیات که در خارج از محدوده عملیاتی آتش نشانان بوده هیچ گونه مصدومی در بر نداشت.