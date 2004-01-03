دولت يك ريال يارانه به تاكسيراني نمي پردازد

سيد جمال هاشمي عرب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر شركت واحد با دريافت 100 ميليارد تومان يارانه دولتي ، روزانه معادل 3 ميليون نفر را در سطح شهر جا به جا مي كند در حاليكه تاكسيراني به عنوان يك بخش خصوصي بدون دريافت حتي يك ريال از يارانه دولتي با بازده بيشتر روزانه بيش از 5 ميليون مسافر را به نقاط مختلف شهر منتقل مي كند .

وي در خصوص موضوع واگذاري سازمان تاكسيراني به بخش خصوص كه چندي است در معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مطرح شده است ، اظهار داشت : اين سازمان از نخستين روز تاسيس خود در سال 1335 تا كنون 100 درصد در اختيار بخش خصوصي بوده و اين روند همچنان نيز ادامه دارد و هدف از اين تصميمات هنوز براي ما هم مشخص نيست .

هاشمي عرب افزود : در حال حاضر به دليل ضعف سيستم هاي انبوه بر و عدم توجه لازم در جهت بهبود وضعيت اين بخش ، ناخودآگاه تاكسيراني تهران در شبكه حمل و نقل عمومي دولتي قرار گرفته در حاليكه درساير كشورها به دليل وجود يك سيستم انبوه كارآمد و منسجم از اين وسيله به عنوان يك خودروي تك سرنشين استفاده شده و تا رسيدن به مقصد تنها در اختيار يك نفر است و همين امر شبه دولتي بودن سازمان تاكسيراني را در برخي اذهان ايجاد كرده است .

مدير عامل تاكسيراني در خصوص صدور قبض براي مسافران تاكسي ها توسط رانندگان در آينده اشاره كرد و اظهار داشت : اين كار در حال برنامه ريزي و طراحي است كه در صورت تحقق ، تحول جديدي در سيستم تاكسيراني بوجود آورده و نحوه خدمات رساني را از شيوه سنتي به تشكيلات جديد و پيشرفته تري مجهز خواهد ساخت .