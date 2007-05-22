طرح ساماندهی فوتبال محلات را به سازمان ورزش شهرداری ارائه دادم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالی افزود : بر اساس این طرح ، درهرمنطقه یک پایگاه استعدادیابی دایرمی شود و از اوایل تیرماه جاری در 4 رده سنی پایه ( از 10 تا 16 سال ) از علاقه مندان فوتبال ثبت نام به عمل می آید.

وی به جزئیات بیشتر اشاره کرد و گفت : طبق پیش بینی های انجام شده ، درهرپایگاه در مناطق 22 گانه شهرداری 120 بازیکن ( 30 بازیکن در هر رده سنی ) تحت آموزش قرار می گیرند که ازاین تعداد حدود 1000 بازیکن ممتاز و نخبه در 8 پایگاه فوق تخصصی ، تحت تعلیم قرار می گیرند.

سرپرست کانونهای فوتبال مناطق 22 گانه تهران افزود: برای اجرایی شدن این طرح به 120 مربی ، 30 سرپرست ، پزشک و نیزعوامل اجرایی دیگری نیازمندیم که البته در این رابطه طی جلسات مشترکی با مسئولان سازمان ورزش شهرداری و انجمن فوتبال این سازمان به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.