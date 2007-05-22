بودجه آموزش و پرورش 100 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین حیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : بودجه آموزش و پرورش از رقم چهار هزار و 100 میلیارد تومان در سال 84 به 8 هزار میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافته است .

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در خصوص مدرسه سازی در مناطق محروم و روستاها افزود : آموزش و پرورش بیشترین همت خود را در امر مدرسه سازی در مقطع ابتدایی برای روستاها مبذول داشته است و در مقطع راهنمایی و دبیرستان نیز تا کنون 3239 مدرسه شبانه روزی ساخته شده که 446 هزار و 164 دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند .

وی در خصوص مقاوم سازی مدارس نیز تاکید کرد : در بودجه سال جاری دولت 4 میلیارد دلار به مقاوم سازی مدارس اختصاص داده است که پیش بینی می شود با این رقم و اعتبارات مصوبنوسازی مدارس به سرعت مقاوم سازی شود .

حیدری با اعتراف به اینکه مدارس غیر انتفاعی به علت فضای رقابتی که دارند از کیفیت بالاتری نسبت به مدارس دولتی برخوردار هستند عنوان داشت : هم اکنون حدود یک میلیون و 400 هزار دانش آموز از 14 میلیون دانش آموز کشور در مدارس غیر انتفاعی مشغول به تحصیل هستند .

وی در خصوص مدارس خارج از کشور نیز به آمار احداث 124 مدرسه در 85 کشور جهان اشاره کرد و ادامه داد : سیاست آموزش و پروزش این است که فرزندان ایران در هر کجای دنیا از فضای آموزشی و فرهنگی کشور به دور نمانند وتاکید مدارس خارج از کشور بر دو درس زبان و کامپیوتر قرار داده ایم.

حیدری با تاکید بر اینکه یک سوم مدارس کل کشور توسط خیرین ساخته می شود گفت : در سال 85 خیرین مدرسه ساز 32 میلیارد تومان به ساخت و ساز مدرسه در کشور کمک کرده اند .

وی با اشاره به اینکه طبق قانون در زمان ثبت نام نباید هیچ پولی به اجبار از والدین اخذ شود تصریح کرد : اما این به این معنا نیست که والدین نسبت به کمک کردن به مدارس بی توجه باشند .

حیدری در همین راستا گفت : 7 0 درصد هزینه های آموزش و پرورش در کره جنوبی توسط مردم تامین می شود و یا در زاپن منازل کوچک است و مدارس بزرگ و همین توجه زیاد به امر آموزش و پرورش موجب پیشرفت این کشورها شده است .

وی با اشاره به سیاست تمام وقت کردن مدارس شاهد و ایثارگر در کشور یادآور شد : در کل کشور 734 مدرسه شاهد و 298 مدرسه ایثارگران 360 هزار دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده است و تا سال آینده نیز 100 مدرسه به این تعداد افزوده خواهد شد .