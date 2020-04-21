ترامپ دوست و دشمن را با یک چوب زد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی. اسپن، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین کنفرانس خبری خود بار دیگر تلاش کرد از بحران کرونا به نفع کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ بهره‌برداری کند.

وی که چند روزی عداوت با ایران و رقابت با «جو بایدن» رقیب دموکرات را دستاویزی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بی‌کفایتی‌هایش در مقابله با این بیماری همه‌گیر قرار داده بود؛ این بار سراغ دیگر کشورهای خارجی اعم از دوست و دشمن رفت و از بی‌اعتمادی به آنها در تامین نیازهای اساسی آمریکا سخن گفت.

وی در این باره ادعا کرد: این بیماری همه‌گیر لزوم تامین بومی زنجیره مواد مورد نیاز را یادآوری کرد؛ اینکه نمی‌توانیم استقلال خود را از خارج تامین کنیم و به ویژه در زمینه دارویی به کشورهای بیگانه متکی باشیم.

گفتنی است چین از دهه ۱۹۹۰ یکی از اصلی‌ترین وارد کنندگان محصولات دارویی به آمریکا تلقی می‌شود.

همزمان، ترامپ بار دیگر مدعی شد متحدان آمریکا نیز باید بهای دوستی با این کشور را بپردازند.

وی در این باره افزود: آمریکا به زیرساخت نیاز دارد و ما این همه پول در خاورمیانه خرج کردیم؛ ۸ تریلیون دلار. چقدر احمق بودیم. این روند باید هرچه زودتر تغییر کند و شاهد این تغییر هم بوده اید از جمله در مذاکره با دوستان. وقتی به دوستان کمک می‌کنیم، آنها هم باید جبران کنند. چرا باید از کسی مجانی دفاع کنیم؟ باید هوشمند باشیم؛ منظورم هم با دوست است هم با دشمن. صادقانه بگویم متحدان بیشتر از دشمنان از ما (باج) گرفته‌اند. با دشمنانمان که تجارت نمی‌کنیم.

ترامپ در بخشی از اظهارات خود نیز به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: مبلغ پیشنهادی از سوی سئول به ازای استقرار نظامیان آمریکایی در این کشور را رد کرده چون ناچیز بوده است.

وی در این باره مدعی شد: سئول سالانه یک میلیارد دلار در ازای استقرار ۲۸ تا ۳۲ هزار نظامی آمریکایی پرداخت می‌کرد و ما خواهان تقبل سهم بیشتری از سوی آنها هستیم. سوال این است که آیا می‌خواهند در هزینه‌های دفاع از کشورشان سهیم باشند.

ترامپ در نهایت مدعی شد: آمریکا و کره جنوبی رابطه محشری دارند اما انتظار داریم از روی مساوات و عدالت با ما رفتار شود.