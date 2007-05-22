عملیات حمل سومین سکوی حفاری پروژه سلمان با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی شرکت توسعه پترو ایران، مدیر پروژه EPC - 2 میدان سلمان ، عملیات حمل سکوی 2SK-B این میدان با وزن تقریبی یک هزار تن روز گذشته ( 31 اردیبهشت ماه ) با موفقیت به پایان رسید.

سید حمید موسوی حمل پل رابط میان دو سکوی PP3,NPP را نیز از فعالیت های اخیر در میدان نفت و گاز سلمان خواند که همزمان با سکوی 2SK-B انجام شد. همچنین این سازه ها به وسیله بارج تندگویان و شناور بهرگان - 4 به منطقه عملیاتی سلمان حمل می شوند. وی افزود: هر دو نصب با استفاده از جرثقیل دریایی HLB5000 صورت خواهد گرفت.

با توجه به وجود چاههای حفاری شده ، نصب موفقیت آمیز سکوی فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین به‌دلیل این که پل مذکور رابط بین تاسیسات موجود و سکوی نصب شده PP3 است، عملیات نصب پل نیز از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

هدف از اجرای این طرح بهره برداری از مخزن دالان میدان گازی با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب و افزایش تولید در لایه های نفتی این میدان به میزان 50 هزار بشکه در روز است. طرح توسعه میدان سلمان که در مجاورت مرز آبی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور امارات ابوظبی قرار دارد، در فاصله 142 کیلومتری جنوب جزیره لاوان واقع شده است.