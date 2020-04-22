چتر بسته بیمه برای قالیبافان خراسان جنوبی/فعالیت ۵۰هزار بافنده

محمد حسن کامیابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر قرار است در راستای افزایش تولید فرش دستباف برنامه‌ای داشته باشیم در وهله اول باید بازار فروش آن را به صورت دقیق مشخص کنیم.

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه قرنطینه خانگی بی‌شک آمار تولید صنایع دستی و از جمله فرش دستباف را افزایش داده است، بیان‌کرد: مهم این است که این فرش‌ها و تابلو فرش‌ها قرار است در کدام بازار به فروش برسد.

صادرات فرش از گمرک خراسان‌جنوبی موضوعیت ندارد

کامیابی با اشاره به اینکه در راستای بازاریابی برای فرش دستباف باید رونق صادرات داشته باشیم، ادامه‌داد: رفع موانع صادرات در حیطه استان خراسان‌جنوبی نیست و بیشتر به روابط بین کشورها و موضوعات متعدد فرا استانی بستگی دارد.

وی با بیان اینکه صادرات فرش از گمرک خراسان جنوبی به هیچ وجه موضوعیت ندارد، بیان‌کرد: این نکته را از آن جهت بیان می‌کنیم که کشورهای همسایه و هم مرز ما چون افغانستان و پاکستان خریدار و سفارش دهنده فرش ما نیستند.

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه بیمه قالیبافان همچنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در خراسان‌جنوبی است، گفت: متأسفانه وضع درآمدی دولت اجازه حل این مشکل را نمی‌دهد هر چند این مسئله در قوانین مصوب شده بود.

فعالیت ۵۰ هزار بافنده فرش در خراسان جنوبی

کامیابی با تأکید بر اینکه کمتر از چهار هزار نفر از بافندگان فرش دستباف در خراسان‌جنوبی بیمه هستند، اظهار کرد: این در حالی است که حدود ۵۰ هزار بافنده فرش در خراسان‌جنوبی داریم.

وی یادآور شد: بر اساس آمار و ارقام می‌توان گفت: ۹۳ درصد بافندگان فرش دستباف در خراسان جنوبی بیمه نیستند و تنها هفت درصد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مندند.

رئیس اتحادیه فرش دستباف در خراسان‌جنوبی گفت: آمار میزان صادرات فرش دستباف استان در سال گذشته هنوز از طریق گمرک به اطلاع ما نرسیده است و نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی نسبت به وضع صادرات فرش دستباف در سال‌های ۹۸ و ۹۷ داشته باشیم.