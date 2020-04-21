مشکل ویزای تجار و رانندگان افغان حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد مهدی جوانمرد قصاب، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد: با توجه به اهمیت تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان و پس از پیگیری‌های به عمل آمده از سوی وزارتخانه‌های خارجه، صمت و سازمان توسعه تجارت ایران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، صدور ویزای تجار، صنعتگران و رانندگان افغانستانی برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران که نقش به سزایی در این خصوص دارند از روزگذشته پس از بیش از دوماه وقفه از سر گرفته شد.

وی در خصوص ویزای تجار و صنعتگران افزود: روادید تجار و صنعتگران به شرط ارائه تاییدیه سلامت یعنی عدم داشتن بیماری کوید ١٩ و به شرط ورود به صورت هوایی صادر خواهد شد.

جوانمرد قصاب در خصوص شرط صدور روادید برای رانندگان افغانستانی، اظهار داشت: روادید رانندگان افغانستانی نیز به شرط ارائه تاییدیه سلامت و عدم داشتن بیماری کوید ١٩ صادر خواهد شد.