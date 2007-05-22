به گزارش خبرگزاری مهر، این پدیده که گرفتگی نام دارد از سوی ستاره شناسان به عنوان یک رویداد نادر شناخته نمی شود، بطوری که در سال های گذشته چند بار این پدیده رخ داده است. آخرین بار که این گرفتگی اتفاق افتاد، جمعه 2 مارس 2007 (12 اسفند سال 85) بود.

بنابراین گزارش، از آنجا که امشب ماه در حالت هلال است و نور زیادی ندارد، این پدیده در بیشتر مناطق با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

از ویژگی های این گرفتگی این است که در زمان وقوع این پدیده می توان با تلسکوپ های کوچک آماتوری، درخشان ترین قمرهای زحل را مشاهده کرد.

بطوری که در فاز گسترش گرفتگی با نگاه به سمت چپ زحل می توان قمرهای "رئا" و "دیون" را مشاهده کرد. در فاز خروج از گرفتگی هم با نگاه به راست سیاره، قمرهای "انسلادو" و "تتی" دیده می شود.