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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

سایت موزه گوهرتپه ساماندهی می شود

سایت موزه گوهرتپه ساماندهی می شود

ساری - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ساماندهی سایت موزه گوهر تپه در شهرستان بهشهر خبرداد.

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از سایت موزه گوهرتپه بهشهر گفت: این مجموعه دوره‌های مهمی از گذشته مردمان مازندران را در خود جای داده است که می‌بایست توجه بیشتری به آن شود.

وی با اشاره به تلاش باستان شناسان داخلی و خارجی در این محوطه گفت: برنامه ریزی‌ها در خصوص ساماندهی و به‌روزرسانی امکانات این سایت موزه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران گفت: این سایت موزه به لحاظ موقعیت قرارگیری در محور اصلی شرق مازندران همیشه مورد توجه بازدید کنندگان داخلی و خارجی بوده ولی امروز با توجه به دستورات وزارت و ستاد ملی کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

کد مطلب 4906129

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