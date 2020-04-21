سایت موزه گوهرتپه ساماندهی می شود

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از سایت موزه گوهرتپه بهشهر گفت: این مجموعه دوره‌های مهمی از گذشته مردمان مازندران را در خود جای داده است که می‌بایست توجه بیشتری به آن شود.

وی با اشاره به تلاش باستان شناسان داخلی و خارجی در این محوطه گفت: برنامه ریزی‌ها در خصوص ساماندهی و به‌روزرسانی امکانات این سایت موزه ادامه خواهد داشت.



مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران گفت: این سایت موزه به لحاظ موقعیت قرارگیری در محور اصلی شرق مازندران همیشه مورد توجه بازدید کنندگان داخلی و خارجی بوده ولی امروز با توجه به دستورات وزارت و ستاد ملی کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.