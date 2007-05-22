ساخت روبات عروسکی برای کنترل نامحسوس کودکان بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که Huggable نام دارد به عنوان یکی از 50 روبات برجسته آزمایشگاه Media در دانشگاه MIT معرفی شده و اخیرا نیز در جریان برگزاری کنفرانس سال 2007 تجارت روبات ها و نمایشگاه مربوط به آن در معرض دید عموم قرار گرفت.

Huggable که در سرویس MSR دانشگاه MIT ساخته شده است، دارای دوربین های ویژه ای است که به عنوان چشم برای آن کار می کنند و کاربر با استفاده از آن به کنترل تعاملات محدود روبات می پردازد.

بر اساس گزارش مدگجت، این روبات گرچه نمی تواند حرکت کند اما در حالی که در گوشه اتاق کودکان نشسته است، با استفاده از پوست فوق العاده حساس و مجهز به حسگرهای پیشرفته و کشش سنج هایی در پاهایش، بلندگوها و میکروفونی که در سرش نصب شده و در نهایت دوربین چشمی و موتوری که در گردن برای چرخش سر قرار گرفته است به راحتی به کنترل امور و از جمله وضعیت لحظه به لحظه کودکان و حتی کودکان بیمار می پردازد.

به گفته ابداع کنندگان این روبات، قرار است که درآینده نزدیک نسخه های پیشرفته آن به موتورهایی برای ابروها، گوش ها، شانه و گردن مجهز شوند.