به گزارش خبرنگار مهر، رمضانی امیری ظهر سه شنبه در جلسه تعیین تکلیف زندانیان با بیان اینکه تاکنون ۴۷ درصد از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفتهاند، بیان داشت: بر طبق دستورالعملهای جدید قوه قضائیه در راستای پیشگیری از بیماری کرونا تا به حال در مجموع ۳۲۸ نفر از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفتهاند.
وی افزود: در راستای حمایت از خانوادههای بیبضاعت مددجویان زندانها بستههای غذایی در اختیار آنها قرار گرفته که بر اساس اولویت خانوادهها کار توزیع آغاز شده است.
مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری کرونا در زندانهای سطح استان مشاهده نشده است ضمن اینکه ضریب امنیت و آرامش در زندانهای کرمان بالا است.
امیری تصریح کرد: اگر در زندانها در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کوتاهی انجام شود مشکلات بزرگی پیش میآید و میتواند مشکلات امنیتی به دنبال داشته باشد.
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