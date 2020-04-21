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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

مدیر کل زندان‌های کرمان:

۴۷ درصد زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند

۴۷ درصد زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند

کرمان - مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: تاکنون ۴۷ درصد از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانی امیری ظهر سه شنبه در جلسه تعیین تکلیف زندانیان با بیان اینکه تاکنون ۴۷ درصد از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند، بیان داشت: بر طبق دستورالعمل‌های جدید قوه قضائیه در راستای پیشگیری از بیماری کرونا تا به حال در مجموع ۳۲۸ نفر از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند.

وی افزود: در راستای حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت مددجویان زندان‌ها بسته‌های غذایی در اختیار آنها قرار گرفته که بر اساس اولویت خانواده‌ها کار توزیع آغاز شده است.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری کرونا در زندان‌های سطح استان مشاهده نشده است ضمن اینکه ضریب امنیت و آرامش در زندان‌های کرمان بالا است.

امیری تصریح کرد: اگر در زندان‌ها در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کوتاهی انجام شود مشکلات بزرگی پیش می‌آید و می‌تواند مشکلات امنیتی به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 4906191

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