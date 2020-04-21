به گزارش خبرنگار مهر، رمضانی امیری ظهر سه شنبه در جلسه تعیین تکلیف زندانیان با بیان اینکه تاکنون ۴۷ درصد از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند، بیان داشت: بر طبق دستورالعمل‌های جدید قوه قضائیه در راستای پیشگیری از بیماری کرونا تا به حال در مجموع ۳۲۸ نفر از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته‌اند.

وی افزود: در راستای حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت مددجویان زندان‌ها بسته‌های غذایی در اختیار آنها قرار گرفته که بر اساس اولویت خانواده‌ها کار توزیع آغاز شده است.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری کرونا در زندان‌های سطح استان مشاهده نشده است ضمن اینکه ضریب امنیت و آرامش در زندان‌های کرمان بالا است.

امیری تصریح کرد: اگر در زندان‌ها در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کوتاهی انجام شود مشکلات بزرگی پیش می‌آید و می‌تواند مشکلات امنیتی به دنبال داشته باشد.