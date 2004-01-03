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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۲۰

فيگارو:

سال 2004 سال ملي "كار" در فرانسه ناميده شد

"ژاك شيراك" رييس جمهور فرانسه سال 2004 را سال ملي "كار "در فرانسه ناميد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي فيگارو امروز نوشت: با توجه به اينكه مسئله بيكاري به مشكل شماره يك فرانسه تبديل شده است ورييس جمهوراين كشور نيز به خوبي به اين مسئله واقف است، سال جاري ميلادي در فرانسه سال "كار" ناميده شده است.
به نوشته فيگارو، نرخ بيكاري از سال 2002، هرسال حدود 6 درصد درفرانسه افزايش يافته است .
اين روزنامه فرانسوي نوشت: ژاك شيراك به مردم فرانسه اطمينان داده است كه وضعيت كار در فرانسه را در سال جاري ميلادي به طور چشمگيري ارتقاء بخشد. وي متعهد شده است كه تا ماه نوامبر 2004 وضعيت صنايع را در فرانسه بهبود دهد و نرخ بيكاري را در اين كشور كاهش بخشد."
فيگاروافزود: شيراك سال 2004 را سال كار ناميد تا مردم فرانسه در سال جاري همواره به ياد داشته باشند كه رييس جمهور آنان به مشكلات مردم اهميت لازم را مي دهد و كمبود امكانات اجتماعي لازم براي مردم را دغدغه اصلي خود مي داند. 

کد مطلب 49062

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