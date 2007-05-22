عملیات اجرایی هتل 7 ستاره کشور در رامسر آغاز می شود

فرماندار رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : این هتل در زمینی به مساحت 240 هزار متر مربع با زیر بنایی با وسعت 120هزار متر در 60 طبقه با هزار سوئیت و سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی ایرانیان مقیم خارج از کشور در رامسر ساخته خواهد که در خاورمیانه بی نظیر است.

علی باباخانی اظهار داشت : در کنار این هتل 7 ستاره پارکی به مساحت 172 هزارمتر مربع با تجهیزات و امکاناتی همچون تله کابین که زمین آن به مدت 30 سال از اداره منابع طبیعی اجاره شده راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت باغ 30 هکتاری رامسر و بلوار معلم به عنوان مصوبات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد : با مشارکت شهرداری رامسر عملیات احداث پروژه ملی باغ 30 هکتاری این شهر به عنوان باغ نمونه ایرانی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور آغاز می شود که برای صدها نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

هتل 7 ستاره "سماموس" پس از احداث دارای سیستم ترجمه همزمان ، ارتباطات همزمان بین المللی ، امکانات تفریحی چون استخر دلفین ها ، آکواریوم طبقاتی آبزیان دریای خزر ، دهکده سلامت و امکانات برگزاری کنفرانس های بین المللی شامل بخش پاویون، سوئیت های (وی آی پی) VIP و باندهای هلی کوپتر جهت سران کلیه کشورها ، مقامات و شخصیتهای بین المللی و پیش بینی های لازم جهت اقامت همزمان سران کلیه کشورهای جهان و هیات های همراه را دارا خواهد بود.