قطع درختان در پردیسان قائم (عج) کرمان کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سلمان متحدین با اشاره به این‌که محدودۀ آرامستان از دوره‌های قبل مشخص شده و در دوره‌های اخیر نیز هیچ‌گونه تغییری نکرده و گسترش نیافته است، اظهار داشت: عکس‌های هوایی این منطقه در چهارسال اخیر که از طریق نرم افزار google earth قابل مشاهده است، مؤید این نکته است که طی این مدت برای ساخت قبور هیچ درختی قطع نشده است؛ ضمن این‌که شهروندان می‌توانند با مراجعه به شهرداری، عکس‌های هوایی این محدوده را نیز مشاهده کنند که هیچ اصله درختی قطع نشده است.

وی با اشاره به تاکید دوره جدید شورای اسلامی شهر و شهردار کرمان تأکید کرد: حتی اگر در نقطه‌ای مجبور به حذف درخت باشیم، شهرداری کرمان با توجه به اینکه به توانایی جابجایی مکانیزه درختان رسیده است، درختان را جابه‌جا می‌کند؛ ضمن این‌که نوع درختان پردیسان قائم (عج)، از گونه‌ای است که به‌راحتی می‌توان آنها را جابه‌جا کرد.

سرپرست مدیریت ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرمان بر این نکته که شهردار کرمان تأکید کرده برای افزایش تعداد قبور، هیچ درختی قطع نشود، اشاره کرد و گفت: برخی اوقات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری پس از نقشه‌برداری برای ساخت قبور، برای جلوگیری از حذف درختان، مجبور به تغییر نقشه‌ها شده است.

متحدین با تأکید بر این‌که شهرداری کرمان همواره در جهت افزایش سرانۀ فضای سبز شهری در نقاط مختلف شهر به‌ویژه پردیسان قائم (عج)، به‌عنوان بزرگ‌ترین جنگل دست‌کاشت ایران تلاش کرده است، گفت: همچنین در این دوره از مدیریت شهری، در راستای حفظ و گسترش فضای سبز، کمیسیون ماده هفت راه‌اندازی شده است؛ بنابراین، قطع هر درخت در شهر کرمان بدون تصویب این کمیسیون، امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون آرامستان جدید کرمان تصریح کرد: در این محدوده مشکل تعارضی با ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در کرمان پیش آمده که مدیریت استان باید برای مرتفع شدن آن نشستی برگزار کند و تصمیم گیری شود چراکه ظرفیت آرامستان فعلی رو به اتمام است.

سرپرست مدیریت ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرمان همچنین بیان کرد: متأسفانه این‌گونه شایعه‌سازی‌ها و حواشی، مدیریت شهری را از پرداختن به کارهای اصلی خود باز می‌دارد و موجب می‌شود بخشی از انرژی خود را برای پاسخ‌گویی به این حاشیه‌سازی‌ها و شایعات صرف کند.

متحدین در عین حال تصریح کرد: با ورود دادستان کرمان به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع، به‌زودی زوایای مختلف آن روشن شده و در اختیار شهروندان گرامی قرار خواهد گرفت تا به قول این ضرب‌المثل قدیمی؛ «روسیاهی به ذغال بماند» و از فعالیت حاشیه‌سازان برای گرفتن انرژی شهرداری کرمان جلوگیری شود.