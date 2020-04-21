فراری از کارمندانش تست کرونا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی فراری قصد دارد با اجرای طرح آزمایش گسترده برای ابتلا به ویروس کرونا فعالیت خود را

دوباره آغاز کند.

برای این منظور از کارمندان، خانواده ها و تهیه کنندگان فراری آزمایش خون گرفته می شود. در مرحله بعد اپلیکیشنی در اختیار آنان قرار می گیرد

که در صورت تماس نزدیک با فردی که مبتلا به کووید۱۹ است و در این طرح شرکت کرده به او هشدار می دهد.

این درحالی است که شرکت های بزرگ در اروپا و آمریکای شمالی به دنبال راهی هستند تا کسب و کار خود را دوباره آغاز و همزمان محل فعالیتشان را

عاری از ویروس حفظ کنند.

به همین دلیل شرکت فراری نیز تصمیم دارد از تمام کارگران خود تست ابتلا به ویروس کرونا به عمل آورد و هرگونه مورد ابتلا به این ویروس را از نزدیک رصد کند.

هدف این طرح آن است که فقط کارمندان سالم فعالیت شان را شروع کنند اما اگر کارگری به کووید۱۹ مبتلا شد به افرادی که با او تماس نزدیک داشته

اند، با اپلیکیشن موبایل هشدار صادر می شود تا از کارخانه دور بمانند تا به طور کامل بهبود یابند.

فراری اعلام کرده۵۰۰ تن از ۴ هزار کارگر این شرکت در کارخانه های ایتالیا واقع در استان های مارانلو و مودنا تست ابتلا به کرونا را انجام داده اند. این شرکت ادعا می کند می تواند روزانه ۸۰۰ تست انجام دهد.