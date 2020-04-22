کشف ۴ فقره سرقت در اسدآباد/ ۵ نفر در تویسرکان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان، فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف ۴ فقره انواع سرقت و دستگیری ۹ متهم طی ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت روز گذشته در شهرستان اسدآباد اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۴ فقره انواع سرقت شامل، قطعات و محتویات خودرو، کابل برق و اماکن خصوصی کشف و۴ سارق نیز در این خصوص دستگیر شدند.

سرهنگ یاری در ادامه با اشاره به سایر عملکرد رده‌های تابعه در این مدت، گفت: علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر و دستگیری ۵ متهم، ۶ دستگاه خودرو مزاحم و متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

دستگیری ۲ سارق در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی طی ۲۴ ساعت گذشته و کشف ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد ساکی بیان کرد: با تلاش مأموران کلانتری بخش زرین دشت شهرستان نهاوند، ۲ سارق اماکن خصوصی دستگیر شدند.

وی افزود: سارقان دستگیر شده پس از تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته، در مجموع به ۱۱ فقره سرقت از مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اهمیت مشارکت‌های عمومی در امر پیشگیری از سرقت به شهروندان توصیه کرد: مردم باید با رعایت نکات ایمنی همچون نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از قفل و درب‌های محکم و مطمئن، عدم نگهداری پول نقد و طلا و جواهر در منزل نسبت به ارتقا ضریب امنیت منازل، مغازه و اماکن خصوصی تلاش کنند و هر گونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در تویسرکان

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در نتیجه اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تویسرکان طرح پاکسازی نقاط آلوده به منظور دستگیری خرده فروشان مواد مخدر را در این شهرستان اجرا کرد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۵۱ گرم هروئین و مقادیری تریاک و شیشه کشف و ۵ خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.