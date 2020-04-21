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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۱۰

مدیر عامل شرکت مترو خبر داد

انتخاب مشاور مطالعاتی تدوین حریم جدید متروی پایتخت

انتخاب مشاور مطالعاتی تدوین حریم جدید متروی پایتخت

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به انتخاب پیمانکار مطالعاتی تدوین حریم جدید برای متروی تهران گفت: در تلاشیم یک حریم فنی و منعطف برای متروی پایتخت تدوین کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با اعلام خبر بازنگری دستورالعمل حریم مترو در شهر تهران عنوان کرد: مترو یک سازه مهم زیرزمینی است که ساخت آن تبعاتی را برای محیط پیرامونی آن ایجاد می‌کند.

وی گفت: همچنین محیط پیرامونی مترو نیز اثرات متقابلی بر این سازه زیرزمینی دارد.

امام تاکید کرد: این اثر پذیری نه تنها شرایط حال حاضر را شامل می‌شود بلکه اجزای مختلف مترو شامل ایستگاه‌ها، ورودی‌ها، تونل، سامانه‌های تهویه، پله‌های فرار اضطراری و مواردی از این قبیل از تمام اجزا شهر در آینده متأثر هستند و بر آنها نیز اثر می‌گذارند.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه باید یک سازماندهی و نظام مشخص برای هر نوع ساخت و ساز در پیرامون مترو وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: هرچند که این موضوع به عنوان یکی از الزامات ساخت مترو از گذشته وجود داشته، اما دستورالعمل فعلی کفایت لازم را نداشت و در برخی از موارد که امکان سختگیری یا برخورد آسان‌تر وجود داشت دستورالعمل موجود دست ما را بسته بود.

وی در ادامه عنوان کرد: این موضوع اجازه نمی‌داد که در ساخت سازه‌های پیرامون مترو با شهروندان تعاملی مناسب‌تر داشته باشیم؛ همچنین هزینه‌های زیادی به شرکت مترو وارد می‌شد و به دلیل این که حدود ۲۵ سال از تدوین دستورالعمل موجود گذشته بود، پاسخگوی شرایط فعلی نبود.

امام با اشاره به بازنگری مطالعات حریم و سازه‌های جانبی مترو در پایتخت خاطرنشان کرد: با انتخاب مشاور مطالعاتی، این موضوع با بررسی شرایط ژئوتکنیک شهر تهران در نقاط مختلف و نیز ویژگی‌های هر خط مترو به صورت جداگانه برای هر بخش انجام و یک حریم فنی و منعطف تدوین می‌شود.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه در حال حاضر برای هر نوع ساخت و ساز در هر نقطه از شهر تهران به صورت روزانه از شرکت مترو استعلام‌های زیادی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بدون شک این امر حجم گسترده‌ای از استعلام‌ها را برای مردم ایجاد کرده و چالش‌ها و محدودیت‌های خاصی نیز در این خصوص برای شرکت مترو به وجود آمده است. لذا تمام تلاش ما تسریع روند انجام این طرح مطالعاتی و تدوین حریم جدید متروی شهر تهران است.

امام عنوان کرد: نتیجه این مطالعه بر روی سامانه شهرداری تهران بارگذاری شده و شهروندان برای ساخت و ساز در هر نقطه از شهر تهران نیازی به مراجعه به شرکت مترو و استعلام ندارد. این سامانه به ما کمک می‌کند که در صورت وجود هر نوع مشکل فنی در آینده راه حلی برای آن اندیشیده شده و سرعت رفع نقایص احتمالی نیز افزایش یابد.

امام در پایان عنوان کرد: مناقصه این طرح مطالعاتی در حال حاضر در مرحله نهایی است و با انتخاب پیمانکار به زودی آغاز می‌شود.

کد مطلب 4906285

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