انتخاب مشاور مطالعاتی تدوین حریم جدید متروی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با اعلام خبر بازنگری دستورالعمل حریم مترو در شهر تهران عنوان کرد: مترو یک سازه مهم زیرزمینی است که ساخت آن تبعاتی را برای محیط پیرامونی آن ایجاد می‌کند.

وی گفت: همچنین محیط پیرامونی مترو نیز اثرات متقابلی بر این سازه زیرزمینی دارد.

امام تاکید کرد: این اثر پذیری نه تنها شرایط حال حاضر را شامل می‌شود بلکه اجزای مختلف مترو شامل ایستگاه‌ها، ورودی‌ها، تونل، سامانه‌های تهویه، پله‌های فرار اضطراری و مواردی از این قبیل از تمام اجزا شهر در آینده متأثر هستند و بر آنها نیز اثر می‌گذارند.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه باید یک سازماندهی و نظام مشخص برای هر نوع ساخت و ساز در پیرامون مترو وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: هرچند که این موضوع به عنوان یکی از الزامات ساخت مترو از گذشته وجود داشته، اما دستورالعمل فعلی کفایت لازم را نداشت و در برخی از موارد که امکان سختگیری یا برخورد آسان‌تر وجود داشت دستورالعمل موجود دست ما را بسته بود.

وی در ادامه عنوان کرد: این موضوع اجازه نمی‌داد که در ساخت سازه‌های پیرامون مترو با شهروندان تعاملی مناسب‌تر داشته باشیم؛ همچنین هزینه‌های زیادی به شرکت مترو وارد می‌شد و به دلیل این که حدود ۲۵ سال از تدوین دستورالعمل موجود گذشته بود، پاسخگوی شرایط فعلی نبود.

امام با اشاره به بازنگری مطالعات حریم و سازه‌های جانبی مترو در پایتخت خاطرنشان کرد: با انتخاب مشاور مطالعاتی، این موضوع با بررسی شرایط ژئوتکنیک شهر تهران در نقاط مختلف و نیز ویژگی‌های هر خط مترو به صورت جداگانه برای هر بخش انجام و یک حریم فنی و منعطف تدوین می‌شود.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه در حال حاضر برای هر نوع ساخت و ساز در هر نقطه از شهر تهران به صورت روزانه از شرکت مترو استعلام‌های زیادی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بدون شک این امر حجم گسترده‌ای از استعلام‌ها را برای مردم ایجاد کرده و چالش‌ها و محدودیت‌های خاصی نیز در این خصوص برای شرکت مترو به وجود آمده است. لذا تمام تلاش ما تسریع روند انجام این طرح مطالعاتی و تدوین حریم جدید متروی شهر تهران است.

امام عنوان کرد: نتیجه این مطالعه بر روی سامانه شهرداری تهران بارگذاری شده و شهروندان برای ساخت و ساز در هر نقطه از شهر تهران نیازی به مراجعه به شرکت مترو و استعلام ندارد. این سامانه به ما کمک می‌کند که در صورت وجود هر نوع مشکل فنی در آینده راه حلی برای آن اندیشیده شده و سرعت رفع نقایص احتمالی نیز افزایش یابد.

امام در پایان عنوان کرد: مناقصه این طرح مطالعاتی در حال حاضر در مرحله نهایی است و با انتخاب پیمانکار به زودی آغاز می‌شود.