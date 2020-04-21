مخالفت ۳۸ درصد تهرانی ها با قرنطینه خانگی/ سهم موافقان گردش و سفر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظر سنجی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران که از شهروندان تهرانی انجام شد، ۹۳,۷ درصد مردم اعلام کردند فقط با خانواده خود در منزل مانده اند.

همچنین ۸۸,۶ درصد اظهار کردند به مسافرت خارج از شهر نرفته اند و ۸۵.۹ درصد عنوان کردند که به دید و بازدید اقوام درجه دو و دوستان و آشنایان نرفته اند.

در این نظر سنجی که برخی از پاسخگویان بیش از یک گزینه را انتخاب کردند، ۸۳,۸ درصد اظهار کردند به بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها و ۸۱.۴ درصد به دید و بازدید اقوام درجه یک نرفته اند.

۷۸ درصد نیز اعلام کردند اصول بهداشتی را در مراجعه به سوپرمارکت و پمپ بنزین رعایت کرده و ۶۸.۲ درصد اظهار کردند هر یک ساعت ۲۰ ثانیه دست‌هایشان را شسته اند.

علت خروج ۷۶ درصد شهروندان از منزل

۷۶,۱ درصد نیز در پاسخ به این سوال که در حال حاضر خود شما برای چه کارهایی از منزل خارج می‌شوید، خرید مایحتاج روزمره را علت خروج خود از منزل عنوان کردند.

همچنین در این نظر سنجی که برخی پاسخگویان بیش از یک گزینه را انتخاب کردند، ۱۷,۴ درصد فعالیت شغلی و ۱۶.۶ درصد مراجعه به داروخانه، درمانگاه یا بیمارستان را علت خروج خود از منزل اعلام کردند.

۱۴,۷ درصد نیز اظهار کردند که اصلاً از خانه خارج نمی‌شوند و ۷.۵ درصد نیز امور بانکی، ۵.۰ درصد هواخوری و خیابان گردی، ۰.۷ درصد مهمانی و دورهمی و ۰.۶ درصد نیز آرایشگاه را دلیل خروج خود از منزل عنوان کردند.

۶۲ درصد مردم در قرنطینه خانگی می‌مانند

۶۲ درصد نیز اظهار کردند در صورت ادامه ویروس کرونا و شیوع آن در کشور و همچنین تداوم تعطیلات تا بهتر شدن وضعیت و کنترل بیماری در قرنطینه خانگی می‌مانند.

۳۵,۴ درصد نیز اعلام کردند با رعایت اصول بهداشتی کارهای روزمره را ادامه داده و ۱.۱ درصد عنوان کردند به شهرهای دیگر سفر می‌کنند.

۰,۵ درصد شهروندان تهرانی در پاسخ به این سوال گزینه سایر را انتخاب کردند و ۱.۰ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.

۸,۹ درصد شهروندان نیز در پاسخ به این پرسش که در صورت رفع محدودیت‌های اعمال شده و بازگشایی مراکز، با وجود تداوم شیوع کرونا به کدام یک از مراکز مراجعه می‌کنید، گزینه مراکز تجاری و خرید، ۷.۶ درصد باشگاه‌های ورزشی، استخر و ورزشگاه‌ها، ۶.۲ درصد آرایشگاه‌ها، ۶.۲ درصد پارک‌ها و مراکز تفریحی، ۵.۵ درصد اماکن مذهبی و زیارتگاهی و ۳.۴ درصد نماز جماعت و جمعه را انتخاب کردند.

۲,۶ درصد شهروندان تهرانی گزینه سایر، ۲.۴ درصد رستوران و کافی شاپ، ۱.۹ درصد سینما، تئاتر، کنسرت و ۰.۷ درصد کلینیک‌های زیبایی را انتخاب کردند.

۶۳,۲ درصد شهروندان نیز اعلام کردند در صورت رفع محدودیت‌های اعمال شده و بازگشایی مراکز با تداوم شیوع کرونا به هیچکدام از این مراکز مراجعه نمی‌کنند.