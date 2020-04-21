به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میقانی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده مهدی‌شهر به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه همچنان در فضای کرونایی به سر می‌بریم که نمی‌توان نام پسا کرونا را بر روی آن گذاشت، ابراز داشت: متأسفانه طبق آمار مرکز بهداشت و درمان شهرستان روز گذشته تعداد موارد دارای علائم کرونا افزایش‌یافته است.

وی ضمن بیان اینکه آمار جدید اعلام‌شده از سوی مرکز بهداشت و درمان در طول دوماهه گذشته کم سابقه بوده است، افزود: این روند از پنج روز پیش شروع‌شده و این امر بیانگر روند رو به رشد شیوع بیماری است.

فرماندار مهدی‌شهر بابیان اینکه آن چیزی که در شهرستان مشاهده می‌شود نگران‌کننده است، ابراز داشت: به نظر می‌رسد در تداوم این رویه شاهد موج جدید اپیدیمی باشیم چراکه متأسفانه به نظر می‌رسد مراقبت‌های بهداشتی در سطح جامعه کاهش‌یافته است.

میقانی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه آرامش نسبی کاذب خطرآفرین در جامعه حاکم شده که خروجی آن پیک دوباره بیماری است و طبق نظر کارشناسان پیک دوم فاجعه‌بارتر از موج اول خواهد بود.

وی با اشاره به تصمیمات ستاد ملی کرونا، افزود: اگر موارد بهداشتی رعایت نشود این وضعیت روند طولانی‌تری را طی خواهد کرد.

فرماندار مهدی‌شهر در پایان ضمن درخواست از مردم برای رعایت موارد بهداشتی و عدم انجام سفرهای غیرضروری حتی بین شهرها، اضافه کرد: مردم شهرستان حدالامکان در خانه بمانند و جز در مواقع ضروری از منازل خود خارج نشوند و همچون گذشته ما را در جلوگیری از شیوع ویروس یاری کنند.