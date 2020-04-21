۴۰ استخر در کرج برای مقابله با کرونا تعطیل است

میترا عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت استخرهای شهر با توجه به شیوع کرونا، گفت: همه کلاس‌های آموزشی تعطیل است.

وی اضافه کرد: طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، شنا در لیست حوزه‌های رشته‌های پرخطر ورزشی است.

دبیر هیئت شنای استان البرز با تاکید بر اینکه تمرینات به شکل در فضای مجازی پیگیری می‌شود، گفت: برخی تمرینات آمادگی جسمانی را به ورزشکاران ارائه می‌کنیم تا در خانه تمرین کنند.

عزیزی با اشاره به انجام تمرینات هوازی شناگران در خانه، اضافه کرد: استخر از مکان‌های پر ریسک است باید صبر کنیم تا شرایط بهتر شود تا برنامه‌ها را از سر بگیریم.