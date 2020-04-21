آمار جهانی کرونا از مرز دو و نیم میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای وبگاه «ورلد او مترز» که آمار مبتلایان به کرونا را به صورت لحظه به لحظه منتشر میکند، در حال حاضر تعداد مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان با عبور از مرز و دو و نیم میلیون نفر به آمار دقیق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۴۸ نفر رسیده است.
براساس دادههای این وبگاه، همچنین ۶۵۸ هزار و ۶۹ نفر نیز تا کنون موفق به بازیابی سلامت خود شدهاند.
همچنین تا کنون ۱۷۱ هزار و ۵۰۴ نفر نیز در جهان جان خود را بر اثر کرونا از دست دادهاند.
در حال حاضر آمریکا با ۷۹۲ هزار بیمار، بیشترین آمار مبتلا به کرونا را در جهان دارد.
در آمریکا همچنین تا کنون ۴۲ هزار نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادهاند.
پس از آمریکا اسپانیا با ۲۰۴ هزار نفر در جایگاه دوم بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان قرار دارد. مرگ بر اثر کرونا نیز در اسپانیا به ۲۱ هزار نفر رسیده است.
پس از آمریکا و اسپانیا، همچنین ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ترکیه در مقامهای بعدی مبتلایان به کرونا قرار دارند.
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