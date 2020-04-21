محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارش نقشه‌های هواشناسی آسمان استان خوزستان تا ۲۴ ساعت آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد و در مناطق شمال شرق و شرق و نیمه جنوبی استان و خلیج‌فارس با احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارش پراکنده به صورت نقطه‌ای در سایر مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بستان با ۳۴.۷ و ایذه با ۱۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان گفت: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۳.۸ و ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.