محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارش نقشههای هواشناسی آسمان استان خوزستان تا ۲۴ ساعت آینده نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد و در مناطق شمال شرق و شرق و نیمه جنوبی استان و خلیجفارس با احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط پیشبینی میشود.
وی افزود: بارش پراکنده به صورت نقطهای در سایر مناطق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بستان با ۳۴.۷ و ایذه با ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان گفت: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۳.۸ و ۲۰.۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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