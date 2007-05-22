نظام سلامت باید کیفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقر لنکرانی در کنگره عدالت و تامین اجتماعی، گفت: "باید در این زمینه از همه ابزارها استفاده کنیم و سیاست گذاریهای ما باید بر اساس پژوهش باشد".

وزیر بهداشت گفت: "سبک طبابت در سه دهه گذشته به نحوی تغییر کرده که وابسته به فناوری رشد است".

لنکرانی افزود: "مراقبت از بیماران و میزان رضایتمندی آنان هیچ ارتباطی به فناوریهای جدید نداشته بلکه این فناوری ها ارتباط صمیمانه بیمار و پزشک را دچار خدشه کرده است".

وزیر بهداشت، شرایط جهانی را در بحث عدالت و سلامت مطلوب ندانست و افزود: "حرکت هایی در این زمینه در حال شکل گیری است که یکی از آنها تعهد کشورها برای اجرای اهداف هزاره سوم است و متاسفانه آمارهای جهانی نشان می دهد حرکت شتابنده ای در تحقق اهداف فوق انجام نشده است".

لنکرانی به کاربردهای نظام سلامت در ایران پرداخت و گفت: "برای اینکه نظام سلامت کیفی شود باید به هزینه ها و میزان دسترسی و کاهش نابرابری ها و بی عدالتی ها در نظام سلامت توجه شود باید مساوات نگر باشیم ولی این به معنی این نیست که همه به یک اندازه از خدمات استفاده کنند بلکه نیازمندان باید از خدمات بیشتری بهره مند شوند".

وی به مطالعه ای در زمینه میزان دسترسی مردم کشورمان به خدمات سلامت پرداخت و گفت: "خانوارهای روستایی، خانوارهایی که تحت تکفل هستند، شاغلین غیر دولتی، بازنشستگان، بیکاران، خانوارهایی که اعضای مسن بالای 60 سال و زیر 12 سال دارند، خانوارهایی با سرپرست بی سواد و کم سواد و خانوارهایی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستد، بیشتر در معرض خطر هستند".

لنکرانی گفت: "فقط بیمه نمی تواند جلو فقر را بگیرد اما درصدی از اینها وقتی بیمه شدند و بیمه آنها را حمایتی می کرد به پیشرفتهایی نایل شدیم از جمله در بحث خانوارهایی روستایی با گسترش بیمه شاهد هستیم میزان افرادی که به دلیل هزینه سلامت فقیر می شوند، کاهش یافته است و میزان تشخیص بیماریهای مزمن میان آنها افزایش یافته است".

وزیر بهداشت افزود: "بیمه روستایی نشان داد می توان کارهای خوبی انجام داد و باید سلامت کل مردم را به عنوان وظیفه خود نگاه کنیم و حداقل خدمات لازم برای همه ایرانیان را فراهم کنیم".