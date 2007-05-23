به گزارش خبرگزای مهر، این روبات که Wizard نام دارد به صورت کنترل از راه دور و به عنوان جستجو کننده کانال ها عمل کرده و به گفته طراحان آن به نظارت دقیق جاده ها نیز می پردازد.

این روبات توانسته است جایزه ویژه «بهترین مهندسی انتاقل دانش در انگلیس در سال 2007» را از آن خود کند.

بر اساس گزارش ای.سی.آر.نیوز، این روبات از سوی شرکت Breval در گلاسکو طراحی شده که تخصص اصلی آن در نصب و نگهداری از سیستم های تهویه هوا و گرمایی است.

برای ساخت این روبات مدت سه سال زمان صرف شده است و اکنون می تواند پوشش های ویژه را درون سیستم های تهویه هوا در کانال ها نصب کند.

همچنین امکان استفاده از آن برای تمیز کردن درون لوله ها و مجاری هوا برای این روبات 8 چرخ که به دوربین و نور کافی مجهز شده بر قابلیت های آن افزوده است.