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۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰:۰۵

در واکنش به افت قیمت نفت؛

کرملین: نیازی به نوشتن سناریوی آخرالزمانی نیست

کرملین: نیازی به نوشتن سناریوی آخرالزمانی نیست

سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به افت قیمت نفت گفت: نیازی به نوشتن سناریوی آخرالزمانی نیست؛ از تمام ابزارهای لازم برای کاهش تاثیرات افت قیمت نفت بر اقتصاد روسیه برخورداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جنجال بر سر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اعلام کرد: نیازی به نوشتن سناریوی آخرالزمانی نیست.

سخنگوی کاخ کرملین در ادامه افزود: قیمت نفت روند مثبتی ندارد و این موضوع یک مسأله تجاری است. از تمام ابزارهای لازم برای کاهش تاثیرات افت قیمت نفت بر اقتصاد روسیه برخورداریم.

وی همچنین تأکید کرد: افت مذکور در قیمت قرارداد معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) برای ماه می روی داده است، اما قیمت به صفر نرسید. این سفته‌بازی کاملاً به معاملات پایانی این دوره بستگی دارد.

گفتنی است نفت وست تگزاس اینترمیدیت در آمریکا دیروز و به‌دلیل امتناع طرف‌های این قرارداد از حمل‌و نقل بشکه های نفت با کاهش ارزش ۳۰۰ درصدی به منهای ۳۷.۶۳ دلار سقوط کرد.

کد مطلب 4906523

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