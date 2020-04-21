به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری اظهار داشت: اواخر هفته گذشته با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در انبار منزل شخصی اش در حوالی خیابان امیرآباد مقادیری اقلام بهداشتی سلامت محور از قبیل تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش احتکار کرده است، تیمی از مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ مسئولیت بررسی موضوع را عهده دار شدند.

وی افزود: در تحقیقات پلیسی هویت فرد محتکر و محل سکونتش شناسایی شد و با انعکاس تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی دستگیری متهم و بررسی از انبار مخفیگاهش در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مراقبت‌های ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه مأموران روز گذشته پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، موفق شدند وی را دستگیر و در بازرسی از این انباری ۱۶ هزار دستکش احتکار شده کشف کنند.

سردار ذوالقدری در ادامه بیان داشت: متهم به همراه اموال کشف شده به پلیس امنیت انتقال یافت و مأموران پلیس امنیت در بازجویی اولیه دریافتند که وی با همدستی فرد دیگری قصد داشته با استفاده از اتوبوس‌های مسافربری یکی از پایانه‌ها مقادیری دستکش لایتکس به یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور انتقال و در انباری احتکار کند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بلافاصله تیم عملیاتی این پلیس اتوبوس موصوف را در پایانه مسافری شناسایی کردند، افزود: در بررسی از داخل اتوبوس ۳۶ هزار دستکش لاتکس کشف و متهم ۲ پرونده نیز دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت عمومی انتقال یافت.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد، متهمان با همکاری ۲ همدست دیگر مقادیری اقلام بهداشتی را به صورت محموله پستی بسته بندی و در پوشش مأموران اداره پست در حال انتقال اقلام بهداشتی احتکار شده به نقاط مختلف شهری و بین شهری هستند.

وی تصریح کرد: مخفیگاه این متهمان در حوالی میدان "آرژانتین" شناسایی شد و با هماهنگی‌های قضائی هر ۲ در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از این مکان نیز ۲ هزار و ۵۰۰ ماسک N95 بسته بندی شده کشف شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف شده را حدود یک میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهمان پرونده آنها به مراجع قضائی تحویل داده شد.