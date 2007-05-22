اخبار کوتاه از خراسان جنوبی

- به گزارش خبرنگار مهر، در این گفتمان یکی از اساتید حوزه علمیه قم ضمن تشریح پیوند بین وحی و عقل در اسلام خاطر نشان کرد: بزرگترین مشکل دنیای امروز این است که توصیه های خداوند را درک نکرده و با نظریه های مختلف باعث جابه جایی این دستورات شده است. مهدی ماندگاری ضمن رد کردن برداشت ها و دیدگاه های نادرست از پیوند عقل و دین، خاطر نشان کرد : امروزه برخی افراد فریاد بی نیازی از وحی را سرداده اند و این در حالی است که عقل به تنهایی نمی تواند در اجرای امور زندگی یاریگر انسان باشد. به گفته وی، سعادت دنیا و آخرت در پرتو پیوند عقل و وحی از جمله برکات این پیوند روحانی است.

- همزمان با گرامیداشت و تکریم هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه و تشویق مردم جهت آشنایی با میراث عظیم مادی و معنوی این سرزمین پهناور در محوطه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، تور ویژه عکاسی جهت عکاسان حرفه ‌ای استان به همت و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در روستاهای هدف گردشگری کریمو و مصعبی از توابع شهرستان سرایان برگزار شد.

