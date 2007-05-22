نمایندگان احتمالی ایران در مذاکرات بغداد / خیز وزیران خاتمی برای مجلس هشتم / نمایندگان موتلفه ای و تلاش برای ائتلاف حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر حاشیه های سیصد و بیست وششمین جلسه علنی مجلس هفتم ( اول خرداد 86) به شرح زیر است .



- امروز در راهروهای پارلمان و گفتگوهای غیررسمی شنیده شد که احتمالا آقایان"عراقچی یا محمدجواد لاریجانی" به نمایندگی از کشورمان در مذاکرات آتی با آمریکا(در موضوع عراق) شرکت می کنند.

- نشریه ای با چاپ نفیس تحت عنوان "دستاوردهای شش ماه مصوبات دولت در استان خراسان شمالی" که توسط استانداری خراسان شمالی منتشر شده بود، در قسمت نشریات مجلس بین نمایندگان پخش شد.

- خبرنگار مهر از جریان گفتگوهای زودهنگام انتخاباتی در گوشه و کنار راهروهای مجلس، مطلع شد که جریان دوم خرداد همه تلاش خود را برای به صحنه آوردن وزیران دولت خاتمی و چهره های مشهور دولت سابق در انتخابات مجلس هشتم به کار گرفته است و این حرکت استراتژی اصلی جریان اصلاحات برای مجلس هشتم است . بر این اساس تا کنون کاندیداتوری مرتضی حاجی، محمود حجتی، و صفدرحسینی مورد تصویب قرار گرفته است . همچنین شنیده شده است که برخی روزنامه ها با چاپ عکس خاتمی در صفحه اول خود انتظار کمک مالی از "موسسه باران" داشته اند ولی سرانجام از دریافت کمک مالی از این موسسه نا امید شده اند.

- برحسب شنیده ها ، بازار درخواست ملاقات احزاب و گروههای مختلف اصولگرا از بزرگان این جریان بسیار داغ است. برخی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا امروز در حال رایزنی و برنامه ریزی برای انجام این ملاقاتها بودند . نمایندگان متمایل به حزب موتلفه اسلامی در مجلس از جمله فعال ترین نمایندگان برای ایجاد ائتلاف حداکثری در بین اصولگرایان هستند.

- یکی از نمایندگان که خواست نامش فاش نشود از موضع غیرشفاف محمدرضا باهنر در موضوع تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گله کرد . وی که باهنر را صاحب بزرگترین و قوی ترین لابی مجلس توصیف می کرد ادعا کرد که نایب رئیس مجلس یک موضع دوگانه در این خصوص دارد و مخالفتی صوری و موافقتی پنهانی با طرح تجمیع ابراز می کند.

- امروز خبرنگاران برنامه "نگاه یک" صداوسیما با موضوع "نظارت استصوابی شورای نگهبان و راههای شفاف تر شدن این نظارت" با برخی نمایندگان مصاحبه و گفتگو می کردند.

- تعیین قیمت آزاد بنزین (غیرسهمیه ای) و تبعات گران شدن بنزین یکی از سوژه های داغ گفتگوهای رسمی و غیررسمی نمایندگان و خبرنگاران در پارلمان بود . قیمت آزاد بنزین هنوز تعیین نشده است.