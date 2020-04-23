  1. استانها
  2. اصفهان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره آموزش و پرورش اصفهان:

هزینه سرویس مدارس اصفهان تا تاریخ ۱۵ اسفند محاسبه می‌شود

هزینه سرویس مدارس اصفهان تا تاریخ ۱۵ اسفند محاسبه می‌شود

اصفهان- رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره آموزش و پرورش اصفهان گفت: تسویه حساب والدین با سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ اسفندماه انجام خواهد شد و هزینه های پس از آن باید به والدین برگردانده شود.

علیرضا سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آخرین جلسه درباره تصمیم گیری نرخ سرویس‌های مدارس در اسفندماه اظهار داشت: در این کارگروه با دو رأی موافق و یک مخالف مصوب شد که اولیا تا ۱۵ اسفندماه سرویس مدرسه فرزندانشان را تسویه حساب کنند.

وی افزود: در روزهای نخست اسفندماه، والدین از حضور فرزندانشان در مدارس امتناع کردند، این در حالی بود که مدارس تعطیل نبود، بنابراین تاریخ ۱۵ اسفند برای تسویه سرویس مدارس تعیین شد.

برگزاری جلسه تعیین تکلیف سرویس مدارس

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه جلسه‌ای برای تعیین تکلیف سرویس مدارس در دو روز آینده برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه به دنبال تسویه حساب کامل والدین با سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ اسفند هستیم.

وی افزود: بر این اساس شرکت‌های سرویس مدارس موظف خواهند شد تا مبلغ اضافی از این تاریخ را تا اردیبهشت ماه برای مقطع ابتدایی و تا خرداد ماه برای مقطع دبیرستانی به خانواده‌ها برگردانند.

سلطانی بیان داشت: لازم است خانواده‌ها برای امتحانات خردادماه تصمیم بگیرند که از چه طریق فرزندانشان را برای امتحانات راهی مدارس کنند.

کد مطلب 4906598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها