علیرضا سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آخرین جلسه درباره تصمیم گیری نرخ سرویس‌های مدارس در اسفندماه اظهار داشت: در این کارگروه با دو رأی موافق و یک مخالف مصوب شد که اولیا تا ۱۵ اسفندماه سرویس مدرسه فرزندانشان را تسویه حساب کنند.

وی افزود: در روزهای نخست اسفندماه، والدین از حضور فرزندانشان در مدارس امتناع کردند، این در حالی بود که مدارس تعطیل نبود، بنابراین تاریخ ۱۵ اسفند برای تسویه سرویس مدارس تعیین شد.

برگزاری جلسه تعیین تکلیف سرویس مدارس

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه جلسه‌ای برای تعیین تکلیف سرویس مدارس در دو روز آینده برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه به دنبال تسویه حساب کامل والدین با سرویس مدارس تا تاریخ ۱۵ اسفند هستیم.

وی افزود: بر این اساس شرکت‌های سرویس مدارس موظف خواهند شد تا مبلغ اضافی از این تاریخ را تا اردیبهشت ماه برای مقطع ابتدایی و تا خرداد ماه برای مقطع دبیرستانی به خانواده‌ها برگردانند.

سلطانی بیان داشت: لازم است خانواده‌ها برای امتحانات خردادماه تصمیم بگیرند که از چه طریق فرزندانشان را برای امتحانات راهی مدارس کنند.