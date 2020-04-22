سیامک محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز دوم غربالگری کووید ۱۹ با اولویت پیگیری موارد خود اظهاری گروه‌های پرخطری مانند افراد سالمند، بیماران تحت درمان و هم‌چنین اعضای خانوار در تماس با فرد بیمار کرونایی و جمعیت تحت پوشش در مرکز بهداشت استان قم همزمان با سراسر کشور از ۳۱ فروردین‌ماه آغاز شد.

وی با بیان اینکه در این مرحله از شماره‌های ۴۰۳۰ با خانواده‌ها تماس گرفته و وضعیت سلامت اعضای خانواده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: در مرحله قبلی پیش از یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر از جمعیت استان قم غربالگری شدند که ۹۴ درصد از کل جمعیت استان قم شامل می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم ضمن درخواست از همشهریان قمی برای مشارکت در فاز دوم غربالگری عنوان کرد: همشهریان قمی همان‌طور که در فاز نخست طرح غربالگری مشارکت و همکاری داشتند در مرحله دوم هم همکاری لازم را با مراقبین سلامت مرکز بهداشت داشته باشند و به تماس‌های ۴۰۳۰ پاسخ مناسب دهند.

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی زودهنگام موارد بیماری در استان قم بیان کرد و گفت: شناسایی زودهنگام بیماری گامی به سوی کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس در قم خواهد بود.

انجام هزار و ۴۹۴ بازرسی از صنوف مختلف طی یک روز

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند هم‌زمان با سراسر کشور در قم بیان کرد: در روز نخست اجرای این طرح یک هزار و ۴۹۴ بازرسی از سوی کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت قم صورت گرفته است که ۹۰۲ مورد از اصناف همه موارد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۹۲۸ نفر از صاحبان اصناف در سامانه سلامت ثبت‌نام کردند، گفت: در این روز ۴ واحد صنفی متخلف هم پلمب و ۸۳ واحد صنفی کم ریسک به دلیل رعایت نکردن امور بهداشت تذکر و اخطار داده شده است.

ضدعفونی آرامستان بهشت معصومه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در ادامه گفت: ۵ آمبولانس آرامستان بهشت معصومه و ۶۲ چشمه از سرویس‌های بهداشتی این آرامستان از سوی کارشناسان مرکز بهداشت گندزدایی شد هم‌چنین بر ۷۳ مورد روشویی و آبخوری‌های این آرامستان در زمینه گندزدایی و ضد عفونی کردن نظارت شد.

وی اظهار داشت: بر انجام ضدعفونی ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع از محوطه آرامستان بهشت معصومه هم نظارت شده است.

به گفته محبی، معدوم سازی مقادیری مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف، پیگیری منازل بیماران کرونایی، قطع سهمیه ۳ نانوایی به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی هم از دیگر فعالیت بازرسان مرکز بهداشت در شرایط کرونایی بوده است.