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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۱۰

استاندار کردستان:

کمک به خانوارهای روستایی نیازمند نباید فراموش شود

کمک به خانوارهای روستایی نیازمند نباید فراموش شود

سنندج - استاندار کردستان گفت: در توزیع بستە‌های غذایی در دوران بیماری کرونا خانوارهای نیازمند روستانشین نباید بە فراموشی سپردە شوند.

بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در اولین جلسه شورای استانی نهادهای انقلابی، حمایتی، عمومی و سازمان‌های مردم نهاد با دولت به منظور ساماندهی تسهیلات حمایتی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا، اظهار داشت: تاکنون بیشترین تمرکز در توزیع بسته‌های معیشتی در شهرها بوده و منبعد باید بخشی از این توزیع بسته‌ها به روستاها هدایت شود و این کار در شهرستان‌ها باید با همکاری سپاه و فرمانداری‌ها انجام شود.

وی افزود: با توجه به شروع ماه مبارک رمضان لازم است بسته‌های معیشتی در زمان کم و به خانوارهای نیازمند واقعی برسد.

استاندار کردستان ادامه داد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری باید به اقشار ضعیف و طبقات نیازمند برای کاهش آسیب بیماری کرونا کمک کرد.

مرادنیا یادآور شد: در این راستا قرار است ۳۲ هزار بسته معیشتی بین خانوارهای غیر مددجو توزیع شود و علاوه بر توزیع ۲۰ هزار بسته غذایی با کمک استانداری و خیرین توانستیم از بنیاد مستضعفان نیز حدود پنج میلیارد تومان کمک نقدی جذب کنیم.

وی بیان کرد: توزیع پنج میلیارد تومان کمک اختصاص داده شده از بنیاد مستضعفان در بین خانوارهای ساکن در ۲۰ کیلومتری شعاع مرزی آغاز شده است.

کد مطلب 4906651

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