ابراهيم يزدي : ازخوان تاييد وزارت كشور گذشتيم

ابراهيم يزدي رييس گروه موسوم به نهضت آزادي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر بااشاره به اينكه هنوز ابلاغيه اي درخصوص تاييد صلاحيت كانديداهاي نهضت آزادي به ما نشده است، افزود: ما نيز از طريق اخبار از تاييد شدن صلاحيت كانديداهاي خود مطلع شده ايم و اكنون منتظريم كه اين تاييد صلاحيت ها در هيات نظارت شوراي نگهبان نيز انجام گيرد.
يزدي بااشاره به اينكه شوراي نگهبان در رد صلاحيت كانديداهاي نهضت آزادي به نامه حضرت امام (ره) استناد مي كند، مدعي شد : اين گفته(نامه) اصيل نيست و خط امام نيز نمي باشد و ما دربيانيه خود اعلام كرده ايم كه رهبر فقيد انقلاب در وصيتنامه خود عنوان كرده اند:"اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بيواقعيت به من داده ميشود و ممكن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميكنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آن كه صداي من يا خط و امضاي من باشد يا تصديق كارشناسان يا در صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم."
وي افزود: آنچه در وصيتنامه تاكيد و تصريح شده اين است كه هر نامه مورد ادعا به عنوان نامه رهبر فقيد انقلاب بايد به خط و امضاي خود ايشان، با تاييد كارشناسان باشد و درنتيجه اصالت هر نامه فاقد اين شرايط از پيش تكذيب شده است.
به گفته وي دربيانيه گروه موسوم به نهضت آزادي تصريح شده بود: مهندس بازرگان، از آقاي محتشميپور، ناشر اين نامه كه در سال 1366صادر و در سال 1368بعد از درگذشت ايشان منتشر شد، به دادگاه شكايت برد. دادگاه بر طبق درخواست مرحوم مهندس بازرگان و بر طبق نص صريح وصيتنامه، دستور كارشناسي خط را صادر كرد، اما اصل نامه براي كارشناسي به دادگاه ارايه نشد.
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه ديروز وبراي چندمين بار سيد علي اكبر محتشمي پور نيز در اين باره تاكيد كرده است كه نامه امام دربارهي نهضت آزادي دست خط خود امام است.
وي دربارهي جلسهي ادعا شده در اطلاعيهي اخير نهضت آزادي نيزبه ايسنا گفته بود: دروغ است و اصلا چنين جلسهاي نبوده است و حاج احمد آقا هم تا آخر عمر از نهضت آزادي شكايت كردند و نهضت آزادي هم در دادگاه هم محكوم شد. چنين جلسهاي وجود خارجي ندارد و نامهاي كه امام نوشته را حاج احمد آقا هم نمي توانست تكذيب كنند. نامه به دست خط خود امام است و كارشناسان دادگستري هم تأييد كردهاند كه اين نامه به دستخط خود حضرت امام است.
همچنين آيت الله حسين موسوي تبريزي دربارهي اطلاعيهي اخير نهضت آزادي ومطلبي كه به نقل از ايشان ادعا شده يادآورشد كه" من هرگز نگفتهام كه اين نامه مورد تاييد امام نبوده است." امام درسال 66 ودر پاسخ به استعلام حجت الاسلام محتشمي پور(وزيركشوروقت) يادآور شده بود كه اعضاي اين گروه وهواداران آن صلاحيت عضويت در هيچكام ازقواي سه گانه ونهادهارا ندارند.
خبرگزاري مهربه جهت عدم موضع گيري مسوولين موسسه تنظيم ونشر آثارحضرت امام (ره) تاكنون درصدد كسب اطلاع در اين زمينه است كه نتيجه پيگيري خود را منتشر خواهد ساخت.
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