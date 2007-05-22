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۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۰

وزیر آموزش وپرورش خبرداد:

فرهنگیان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری مشمول تسهیلات طرح ارتقای شغلی می شوند

وزیرآموزش وپرورش اعلام کرد: با مصوبه جدید هیات دولت، فرهنگیان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری می توانند به طور همزمان از تسهیلات طرح ارتقای شغلی و همترازی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات دولت در تاریخ 30/2/86 ، معلمان و دبیران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری می توانند از مزایای طرح ارتقای شغلی و مزایای طرح همترازی هیات علمی به طور همزمان بهره مند شوند.

 

کد مطلب 490671

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