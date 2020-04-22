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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شادگان:

طرح «تشدید نظارت بر بازار» ویژه ماه رمضان در شادگان اجرا می شود

طرح «تشدید نظارت بر بازار» ویژه ماه رمضان در شادگان اجرا می شود

شادگان- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شادگان گفت: طرح «تشدید نظارت بر بازار» ویژه ماه رمضان در این شهرستان اجرا می شود.

عبدالامیر ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح نظارت بر بازار ماه رمضان در شهرستان شادگان به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای صنفی آغاز می‌شود.

وی در ادامه بر اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه ماه رمضان تأکید کرد و افزود: این طرح به منظور نظارت و کنترل بازار و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی با حضور دستگاه‌های نظارتی از فردا با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف با قالب گشت‌های مشترک آغاز می‌شود.

ناصری هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیان کرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شادگان در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق تماس با شماره تلفن گویای ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت شادگان اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 4906738

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