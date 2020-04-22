حمایت حداکثری دادگستری استان تهران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حشمتی مهذب صبح چهارشنبه در نشست کمیته حمایت و رفع موانع تولید دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه هدف ما در سال جهش تولید این است که در بخش حمایت و رفع موانع تولید پیگیری‌های جدی و اقدامات مؤثری انجام داده تا بتوانیم شعار محوری (جهش تولید) را به طور کامل انشاالله محقق کنیم گفت: دستگاه قضائی و دادگستری استان تهران از ظرفیت و اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی حداکثر استفاده را خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مان را می‌کنیم که هیچ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل نشود گفت: آنهایی را که در شرایط سخت فعلی متوقف شده اند پیگیری می‌کنیم تا به چرخه تولید بازگردند.

حشمتی مهذب افزود: در شرایط حساس کنونی توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، ضرر و زیان حتمی به اقتصاد کشور محسوب و مطابق تکالیف صریح قانونی باید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید با ساز و کارهایی که در اختیار دارند، موضوع حمایت جدی از تولید و تسهیل روند امور را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و همچنین بخش اقتصاد فراهم نمایند تا این دوران بحران و جنگ را با موفقیت پشت سر بگذاریم.