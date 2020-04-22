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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۴۵

رییس کل دادگستری استان تهران خبر داد؛

حمایت حداکثری دادگستری استان تهران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی

حمایت حداکثری دادگستری استان تهران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی

تهران- رییس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران از اختیارات قانونی خود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی نهایت استفاده را خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حشمتی مهذب صبح چهارشنبه در نشست کمیته حمایت و رفع موانع تولید دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه هدف ما در سال جهش تولید این است که در بخش حمایت و رفع موانع تولید پیگیری‌های جدی و اقدامات مؤثری انجام داده تا بتوانیم شعار محوری (جهش تولید) را به طور کامل انشاالله محقق کنیم گفت: دستگاه قضائی و دادگستری استان تهران از ظرفیت و اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی حداکثر استفاده را خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مان را می‌کنیم که هیچ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل نشود گفت: آنهایی را که در شرایط سخت فعلی متوقف شده اند پیگیری می‌کنیم تا به چرخه تولید بازگردند.

حشمتی مهذب افزود: در شرایط حساس کنونی توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، ضرر و زیان حتمی به اقتصاد کشور محسوب و مطابق تکالیف صریح قانونی باید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید با ساز و کارهایی که در اختیار دارند، موضوع حمایت جدی از تولید و تسهیل روند امور را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و همچنین بخش اقتصاد فراهم نمایند تا این دوران بحران و جنگ را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 4906742

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