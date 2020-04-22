علی شوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط عجیب و بی سابقهای در دنیا تجربه میشود و این اتفاقات تاثیر خود را بر فوتبال جهان هم گذاشته است. متاسفانه تاکنون هیچ تجربه مشابهی در جهان نبوده و برای همین است که فوتبال دنیا در حالت بلاتکلیف به سر میبرد.
وی اضافه کرد: فدراسیون فوتبال ایران هم مثل همه دنیا نمیتواند در این شرایط تصمیم بگیرید چون ماههای آینده قابل پیش بینی نیست. باید دید شرایط بهداشت و سلامت جامعه به چه سو میرود و در آینده در این خصوص تصمیم گیری کرد.
پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: هرگونه حدس و گمان نیز در این زمینه بدون پایه و اساس است و تنها بر اساس برداشتهای شخصی برخی نظرات بیان می شود.
شوری تصریح کرد: فدراسیون ما نباید عجولانه در این خصوص وارد تصمیم گیری شود و بهتر است صبر کنیم و ببینیم اولاً در هفتههای پیش رو شرایط ویروس کرونا چه میشود و در ثانی ببینیم سایر کشورهای دنیا در این خصوص چه برنامه ریزی میکنند. شاید بشود با الگو برداری های مناسب تصمیمات اساسی گرفت که کمترین معترض را داشته باشد.
هافبک پیشین آبی پوشان خاطر نشان ساخت: شاید هم فیفا دست به کار شد و یک دستور العمل جامع برای این فصل صادر کند تا تصمیمی یک پارچه در دنیا گرفته شده و کار فدراسیون ها هم سادهتر شود.
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