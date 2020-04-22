مقاومت بی سابقه مردم عربستان در برابر پروژه بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، دولت عربستان سعودی در حال حاضر با یک مقاومت بی سابقه از سوی مردم این کشور در برابر طرح‌ها و پروژه‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مواجه است.

اکثریت اعضای قبایل شمال غرب عربستان به ویژه قبیله «الحویطات» اعلام کرده‌اند که هرگز خانه‌های خود را برای اجرایی شدن پروژه بن سلمان و ساخت یک شهر بزرگ در این منطقه ترک نخواهند کرد.

بن سلمان در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که قصد دارد یک شهر پیشرفته در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی ایجاد کند. این شهر در مساحتی به اندازه مساحت کشور بلژیک خواهد بود اما محل تعیین شده برای شهر «نیوم» در جایی انتخاب شده که ۲۰ هزار تن از اعضای قبیله الحویطات در آنجا ساکن هستند.

بن سلمان قصد دارد با توسل به زور، خانه‌های این منطقه را خالی کرده و روند احداث شهر مذکور را آغاز کند اما در این مسیر با مقاومت بی سابقه ساکنان این منطقه رو به رو شده است.

در همین راستا طی هفته گذشته، نیروهای امنیتی عربستان سعودی «عبدالرحیم الحمد الحویطی» که حاضر نشد خانه خود را ترک کند، به قتل رساندند.